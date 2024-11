Parceria entre AIP e Five Credit para facilitar acesso das PME a financiamento

A Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI) e a Five Credit estabeleceram uma parceria estratégica que visa divulgar e facilitar o acesso das empresas nacionais a uma inovadora solução de financiamento, totalmente desenhada para PME com mais de três anos de actividade. Regulada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Five Credit opera com um fundo de crédito exclusivo e o primeiro a ser aprovado em Portugal, oferecendo dois tipos de soluções financeiras: um financiamento a médio prazo, com montantes entre 25 mil e 500 mil euros, e um prazo de pagamento até cinco anos; e um de curto prazo, focado em necessidades de tesouraria, e montantes até 250 mil euros. A AIP desempenhará um papel essencial no apoio às PME, auxiliando-as no processo de candidatura àquelas linhas de financiamento. As PME poderão obter uma resposta sobre a elegibilidade para acesso ao financiamento num prazo muito curto, de até cinco dias, facilitando a gestão dos seus recursos financeiros. A partir de 14 de Novembro, a AIP e a Five Credit irão lançar um ‘roadshow’ nacional com sessões de apresentação destas soluções financeiras em várias cidades.