Quinzena Gastronómica da Codorniz em restaurantes de Alenquer

A Quinzena Gastronómica da Codorniz, a maior mostra culinária do concelho de Alenquer, decorre de 1 a 17 de Novembro em 26 restaurantes do concelho.

O Mercado Municipal de Alenquer foi palco da apresentação da Quinzena Gastronómica da Codorniz que vai decorrer de 1 a 17 de Novembro, no concelho de Alenquer. Durante este período é possível degustar a iguaria nos 26 restaurantes que aderiram à campanha gastronómica. A apresentação, que decorreu na manhã de 26 de Outubro, contou com um showcooking com o chefe João Simões, harmonização com vinhos premiados com a enóloga Ana Moreira e uma conversa sobre este produto endógeno, a codorniz.

Na ocasião a vereadora da Câmara de Alenquer, Cláudia Luís, agradeceu aos parceiros da campanha gastronómica e sublinhou que é importante desmistificar que a codorniz é mais do que ossos mas sim uma “carne branca deliciosa”. Também o vereador Tiago Pedro destacou a importância da codorniz como fazendo parte da história de Alenquer e da sua ligação ao campo. Além disso a quinzena gastronómica é uma oportunidade para os restaurantes se mostrarem e alavancar a encomia local.