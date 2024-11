Abrantes vence prémio “Viver em Igualdade”

O município de Abrantes foi distinguido com o prémio “Viver em Igualdade”, promovido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. No evento, que se realizou em Vila de Rei na quinta-feira, 25 de Outubro, e reuniu 61 autarquias, esteve presente a vereadora Celeste Simão em representação do Município de Abrantes. Criado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género em 2012, o Prémio “Viver em Igualdade” é uma iniciativa bienal que distingue as autarquias com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, quer na sua organização ou funcionamento internos, quer nas actividades por si desenvolvidas e no serviço público prestado.

O prémio atribuído ao município confirma o trabalho contínuo em prol da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, evidenciando o compromisso da autarquia na definição de políticas sociais direccionadas para estas áreas e desenvolvidas pelo Serviço Municipal de Promoção da Cidadania e da Igualdade de Género, que dispõe de um Gabinete de Atendimento à Vítima, refere a câmara municipal em comunicado. Em 2013 foi criada uma Rede Especializada de Intervenção na Violência de Abrantes, cujos parceiros definem estratégias de intervenção, em consonância com as linhas orientadoras e objectivos definidos no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade.