Presidente da Câmara de Alenquer reitera apoio à candidatura de João Nicolau

Presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, afirma ter obrigação de apoiar o candidato que foi indicado pelos militantes socialistas.

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), reiterou o apoio a João Nicolau como candidato socialista à presidência da câmara nas eleições autárquicas de 2025. O autarca, que está a terminar o terceiro mandato em Alenquer, não se pode recandidatar e disse ser sua obrigação, enquanto eleito pelo PS, apoiar o nome que o partido indicasse. “Não é uma questão de me agradar ou desagradar. Houve um processo eleitoral interno em que apareceram dois candidatos e eu apoio aquele que o partido democraticamente escolheu. É uma escolha dos militantes do PS. Se o João Nicolau for eleito, ele saberá se vai ou não escolher alguns dos actuais vereadores para fazerem parte da lista”, afirmou.

Pedro Folgado já disse que não vai desaparecer mas vai dar um descanso à vida política. “Eu estou em final de ciclo. Vou andar por aqui mas quero descansar da política. Quem vai para a política sabe que tem um prazo que não é a vida da pessoa. Depois tem de pensar em regressar à vida anterior ou procurar outros projectos”, concluiu.