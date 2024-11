PS dividido em Salvaterra de Magos escolhe Francisco Madelino como candidato à câmara

A concelhia do PS de Salvaterra de Magos decidiu indicar o actual presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra, Francisco Madelino, como candidato à presidência da câmara desse concelho nas autárquicas de 2025. A decisão foi renhida, já que a actial vice-presidente da câmara, Helena Neves, também manifestou a intenção de ser candidata. Madelino contou com 12 votos de militantes e Helena Neves com 9.

Francisco Madelino é descrito pela concelhia, que o próprio lidera, como sendo “um dos mais preparados e qualificados quadros” do PS, “com uma vastíssima experiência na academia, movimentos associativos e cívicos, bem como na gestão autárquica e de diversos institutos públicos de enorme relevância para Portugal”.

Afastado da Fundação Inatel pelo Governo

Recorde-se que, em Agosto último, uma resolução do Conselho de Ministros exonerou Francisco Madelino da presidência do conselho de administração da Fundação Inatel, onde estava há nove anos. Durante o seu consulado, foi alvo de suspeitas de má gestão e favorecimento político, entre outras acusações. Na sua página no LinkedIn, Francisco Madelino descreve-se como docente universitário, investigador, técnico, perito e consultor em domínios como a economia de trabalho, a contratação colectiva, a formação profissional, as políticas activas de emprego educação e políticas macroeconómica e sectoriais.

Para o candidato, “este é um desafio encarado com enorme sentido de responsabilidade. Colocarei nele toda a minha experiência e conhecimento, sempre ao serviço das pessoas do nosso concelho, desejavelmente com seis freguesias conforme temos assumido e trabalhado nos últimos anos. O trabalho feito permite-nos encarar o futuro com muita confiança. Confiança na continuidade e no reforço do progresso de todas e de cada uma das nossas freguesias e, consequentemente, do concelho como um todo”.