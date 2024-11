23 mil euros de investimento nos balneários dos Bombeiros do Cartaxo

Os balneários masculinos do quartel dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, estão em obras devido ao elevado estado de degradação, principalmente na zona de banhos, que não tinha ventilação natural, informou o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, em reunião camarária. A obra ascende a 23 mil euros e inclui motor de exaustão, separadores entre os espaços de duche e substituição de revestimentos e loiças.