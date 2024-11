Alunos de escola de Alverca voltaram a ter aulas de educação física

Os quase mil alunos que ficaram sem aulas de educação física na Escola Pedro Jacques Magalhães, em Alverca, voltaram a ter a disciplina na última semana e a reparação da cobertura do polidesportivo, que se encontrava em mau estado, deve ficar pronta em breve. A informação foi confirmada na última semana em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, em que se ficou a saber também que um dos painéis da obra caiu em cima de um professor de educação física, embora sem gravidade, o que acabou por levantar preocupações na comunidade escolar, em particular nos encarregados de educação. “Estamos a avaliar o que se passou e ver por que motivo aconteceu o acidente”, confirma o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

Menos confiante mostrou-se David Pato Ferreira, vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que lembrou que a forma como as obras estão a decorrer no local não são próprias de um estabelecimento escolar. “Há coisas que não podem continuar a acontecer. Temos de perceber que estamos numa escola que tem obras a decorrer no período lectivo e são precisos cuidados”, defendeu David Pato Ferreira.

Recorde-se que a câmara municipal e a direcção do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães realizaram uma reunião conjunta com as associações de pais para perceber o que se estava a passar para os alunos não terem aulas de educação física desde o arranque do ano lectivo, em meados de Setembro. O polidesportivo da escola tem uma cobertura que sofreu danos nas intempéries no último Inverno e está a ser objecto de reparação, o que no entender da escola e dos pais não garante condições para as crianças ali poderem ter aulas. A intervenção em curso naquele campo de jogos é, de resto, semelhante a outras pequenas intervenções de reparação que o município tem em curso em vários estabelecimentos escolares do concelho.