Câmara de Alenquer apoia 50 estudantes com bolsas de estudo

Município de Alenquer vai investir 30 mil euros em bolsas de estudo para meia centena de estudantes carenciados que frequentam ou vão ingressar no ensino superior.

O Município de Alenquer vai atribuir bolsas de estudo a alunos carenciados. A autarquia propõe-se investir um total de 30 mil euros na formação de alunos residentes no concelho, à imagem do que já havia sucedido no ano lectivo 2023/24. Ao todo, 50 alunos que se já se encontram a frequentar o ensino superior ou ingressam pela primeira vez irão ser beneficiados com uma bolsa anual de 600 euros. As candidaturas decorrem entre 21 de Outubro e 22 de Novembro e o espaço temporal foi escolhido com o propósito de englobar a 3ª fase do concurso nacional ao ensino superior 2024/25. A candidatura pode ocorrer mediante a apresentação do requerimento-tipo, fornecido pelos serviços municipais, ou através dos serviços online do município de Alenquer. A atribuição de bolsas pretende apoiar o prosseguimento de estudos dos alunos economicamente carenciados e com aproveitamento escolar, residentes no concelho de Alenquer.