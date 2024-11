Caso do despedimento de António Campos da Nersant já está a ser julgado

O anterior presidente da Associação Empresarial da Região de Santarém, Domingos Chambel, e o actual, Pedroso Leal, já foram ouvidos pelo tribunal.

O julgamento do conflito entre o anterior director executivo da Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant, António Campos, e a instituição já se iniciou no Tribunal de Santarém, tendo sido ouvidos na segunda-feira, 21 de Outubro o anterior e o actual presidente da associação, Domingos Chambel e Pedroso Leal, respectivamente. O caso está em julgamento porque falharam as negociações entre o ex-dirigente e a organização, com a direcção da Nersant a não querer prosseguir com uma proposta de verba indemnizatória pelo despedimento do ex-dirigente que tinha sido colocada em cima da mesa pelo advogado da associação. O processo prossegue, com a audição de mais testemunhas, no dia 4 de Novembro.

A juíza do processo tinha reunido com as partes antes do início do julgamento previsto para 5 de Abril, na tentativa de que chegassem a um entendimento, evitando-se fazer o julgamento. António Campos chegou a aceitar a proposta avançada pela direcção da Nersant, mas depois disso, e após uma reunião entre Domingos Chambel e António Pedroso Leal, voltaram atrás e deixaram o caso ir para julgamento.

Recorde-se que António Campos, que tem como testemunhas antigos membros da direcção de Domingos Chambel, entre outros, despediu-se por justa causa a poucos meses do fim do mandato de Domingos Chambel. A razão foi sentir-se enxovalhado e boicotado no seu trabalho pelo dirigente que agora é presidente da assembleia-geral da associação, e por isso pede uma indemnização de mais de duzentos mil euros.

Domingos Chambel só fez um mandato como presidente da direcção e no espaço de quase três anos deixou um rasto de prejuízos, de más decisões e de polémicas e críticas aos antigos dirigentes. Pelo meio houve empréstimos pessoais de curto prazo do então presidente à associação.