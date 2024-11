Doentes com cataratas vão ter apoio especializado em Mação

Cerimónia de assinatura de protocolo na especialidade de oftalmologia decorreu em Mação.

A Câmara Municipal de Mação vai assinou um protocolo com a Fundação Álvaro Carvalho (FAC) que visa proporcionar à população do concelho uma mais rápida e eficaz resposta relativamente à especialidade médica de Oftalmologia – operação às cataratas. A cerimónia protocolar decorreu a 24 de Outubro no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Os doentes do concelho com cataratas a necessitar de intervenção cirúrgica são seleccionados pela Fundação, em articulação com os médicos do Centro de Saúde de Mação/Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, segundo critérios de prioridade clínica e social, de entre os doentes inscritos nesse centro de saúde. O protocolo assenta em duas considerações principais: a Câmara Municipal de Mação tem entre as demais competências, a promoção do bem-estar da sua população nos vários domínios; a missão social da FAC prevê a assistência médica a doentes do Interior do país, com doenças crónicas, como é o caso das cataratas.

O custo total por operação e doente tem o valor de 1.100 euros. Os custos dos cuidados de saúde prestados aos doentes incluídos no programa assistencial são suportados em 50% pela FAC e em 50% pela Câmara Municipal de Mação. O município disponibiliza o transporte dos doentes para a clínica, em conformidade com os planos de consulta e operatórios previamente acordados.