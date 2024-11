Escola Superior de Educação de Santarém vence Desfile do Caloiro

A Escola Superior de Educação de Santarém foi vencedora do Desfile Académico do Politécnico de Santarém 2024/2025. Num dia de sol e calor, o animado cortejo percorreu algumas artérias da cidade até ao Largo do Seminário, onde os alunos das cinco escolas superiores do Politécnico de Santarém e do ISLA Santarém, devidamente fantasiados, exibiram os cânticos e as coreografias ensaiados ao longo de semanas.