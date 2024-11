Escolas de Arruda dos Vinhos com quatro bandeiras eco-escolas

Quatro estabelecimentos escolares do concelho de Arruda dos Vinhos foram distinguidos com a bandeira azul da Europa do programa Eco-escolas, promovido pela Fundação para a Educação Ambiental. A novidade foi deixada pelo presidente do município, Carlos Alves, na última reunião do executivo. “É um reconhecimento pelo empenho que as nossas escolas têm demonstrado nas questões ambientais e de promoção da biodiversidade”, notou. O programa Eco-escolas destina-se sobretudo às escolas do ensino básico e pretende encorajar acções e premiar o trabalho desenvolvido pelas escolas, na melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade na adopção de comportamentos sustentáveis no quotidiano.