Faleceu Helena Queimado, mãe do presidente da Câmara da Chamusca

Helena Queimado faleceu aos 74 anos e era aluna e professora na Universidade Sénior da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande.

Helena Queimado faleceu aos 74 anos de idade na Chamusca. A mãe do presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, era uma figura conhecida na terra e nos últimos anos era um dos elementos principais da universidade sénior onde era aluna e professora. Helena Queimado lecionava “Escutar, Aprender, Viver” que, para além de ser um lema de vida, era uma disciplina que pretendia focar-se na fé e religião e instruir os alunos da universidade sénior na história, origem e significado dos textos, cerimónias e hierarquia da Religião Católica.

O funeral de Helena Queimado realizou-se no domingo, 28 de Outubro, e contou com a presença de várias dezenas de pessoas. Foi realizada uma missa de corpo presente na Igreja Matriz, sendo que o velório decorreu na capela mortuária da Chamusca.