Falta de profissionais de saúde oral levou ao adiamento de consultas no Centro de Saúde de Sardoal

O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo, Casimiro Ramos, esteve presente na última reunião camarária de Sardoal para esclarecer a controvérsia quanto à desmarcação de consultas de dentista, no Centro de Saúde do concelho. Casimiro Ramos afirma que, nunca se tratou de desmarcação de consultas, mas sim de adiamento, justamente pela dificuldade em contratar assistentes. “Durante um determinado período, o contrato da assistente de dentista no Centro de Saúde foi rescindindo, e foi difícil encontrar substituto. Além do período que a médica dentista esteve de férias, as consultas nunca foram interrompidas. Poderá ter efectuado menos consultas por dia, devido à falta de assistente, mas adiando-os num sentido de reprogramar e não de desmarcar”, explica o presidente do conselho de administração.

Os seis médicos dentistas na ULS Médio Tejo são contratados através de concurso a uma empresa de prestação de serviços, pela Administração Regional de Saúde (ARS), pelo facto de não existir uma categoria profissional reconhecida e ser necessário recorrer a concursos para determinadas unidades com gabinete de saúde oral. Segundo diz Casimiro Ramos, o contrato com a empresa de prestação de serviços termina a 31 de Dezembro e, por haver um apego à região e ao serviço prestado, por parte dos seis profissionais, a ULS pretende criar condições, a partir de 1 de Janeiro, para melhorar a remuneração de médicos dentistas e assistentes de maneira a cativar e reter na região o serviço.

Recorde-se que, na reunião camarária de 11 de Setembro, a vereadora socialista Patrícia Silva, disse em reunião do executivo que as consultas de saúde oral, no Centro de Saúde de Sardoal, estavam a ser desmarcadas há algum tempo, por falta de assistente de dentista. O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, Casimiro Ramos, na reunião seguinte, enviou uma carta formal em jeito de resposta, onde informou ter tido conhecimento da situação através da comunicação social e garantiu que o gabinete de saúde oral do Centro de Saúde de Sardoal tem novo auxiliar assistente desde 25 de Julho. Acrescentou que nas três primeiras semanas de Agosto, o serviço não esteve a funcionar mas por motivos de férias da médica dentista, referindo que as saídas e entradas de assistentes ocorrem com frequência, mas mesmo nos períodos em que a médica esteve sozinha fez consultas e tratamentos. Casimiro Ramos afirmou que a sua ida à reunião camarária, se deveu ao facto de demonstrar apoio à profissional, numa situação que diz ter ferido a dignidade da médica dentista.

O presidente da câmara, Miguel Borges, acredita ter-se tratado de uma falha de comunicação, na informação prestada e aproveitou a sua intervenção para alertar os vereadores da oposição de que não é conhecedor de todos os assuntos nem tem todas as respostas. E que ninguém melhor do que eles próprios para se informarem e colocarem as suas dúvidas junto das entidades competentes antes de as levar a reunião camarária.