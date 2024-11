Obras no Largo Porto João Felício condicionam trânsito em Coruche

O trânsito e o estacionamento na área do Largo Porto João Felício, em Coruche, estão condicionados, desde o dia 24 de Outubro, devido ao arranque da empreitada de requalificação do espaço. O projecto, segundo o município, visa melhorar as condições de circulação e segurança para os peões. Os trabalhos incluem intervenções na plataforma rodoviária, passeios e áreas verdes, promovendo uma reorganização da zona e a criação de um ambiente mais harmonioso e acessível.

Entre as medidas previstas para a melhoria da segurança rodoviária e pedonal, destacam-se a introdução de novas passadeiras e a aplicação de dispositivos para redução da velocidade do tráfego. A reorganização do estacionamento também será efectuada, contemplando lugares reservados para cargas e descargas e para pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com as necessidades identificadas na proposta de intervenção. A Câmara de Coruche acrescenta que a obra será realizada por zonas, devidamente sinalizadas, de modo a minimizar os impactos na circulação e acesso dos munícipes ao largo.