Oposição na Câmara de Azambuja contra empréstimo para arranjo de estradas

Vereadores do PSD e Chega votaram contra o contrato de empréstimo no valor de 4,1 milhões de euros destinado ao arranjo de estradas no concelho de Azambuja. Posição mereceu críticas do PS e também da concelhia do PSD, que se demarcou do sentido de voto dos dois vereadores social-democratas.

Os vereadores da oposição na Câmara de Azambuja, do Chega (1) e PSD (2), votaram contra o contrato de empréstimo no valor de 4,1 milhões de euros, celebrado a 22 de Julho passado entre aquele município e a Caixa de Crédito Agrícola de Azambuja, destinado ao financiamento da empreitada de beneficiação de estradas do concelho. A proposta já tinha sido votada em reunião camarária, tendo ficado sem efeito devido a questões levantadas pelo Tribunal de Contas, entretanto ultrapassadas.

A mudança de posição dos vereadores, que anteriormente tinham votado favoravelmente a proposta, no caso do PSD, e optado pela abstenção, no caso do Chega, mereceu duras críticas do vice-presidente do município, António José Matos, que disse não compreender como é que se concorda com a necessidade de reparação das estradas mas se vota contra o arranjo das mesmas.

Perante a crítica, o vereador social-democrata, Rui Corça, afirmou que “o PSD não está a votar contra o arranjo das estradas” mas a “votar contra a forma de financiamento do arranjo das estradas”, isto porque, explicou, o empréstimo foi contraído com um prazo de 20 anos que terá de ser pago “pelos próximos executivos”.

Rui Corça defendeu também que não faz sentido contrair-se um empréstimo a tão longo prazo para pagar obras que “se calhar daqui a 10 anos precisam de ser feitas outra vez”. “O correcto era usarem os recursos do município para manter as estradas em condições, não é arranjarem empréstimos para fazerem a campanha eleitoral no ano das eleições. Isto não é correcto e é contra isto que nós estamos, não é contra o arranjo das estradas”, vincou.

Concelhia do PSD com posição contrária à dos seus vereadores

A concelhia do PSD de Azambuja que este ano deixou de ser presidida por Rui Corça, passando a ser liderada por Margarida Lopes, demarcou-se do sentido de voto dos dois vereadores com assento no executivo camarário, concordando com a necessidade de reparação das estradas e a forma encontrada para o financiamento da empreitada. Recorde-se que na assembleia municipal em que foi votada inicialmente a proposta, a bancada dos sociais-democratas votou favoravelmente.