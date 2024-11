Prisão para suspeito de 20 furtos e roubos no Entroncamento

Homem de 26 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por ser suspeito de pelo menos 20 furtos e roubos na cidade do Entroncamento.

A PSP do Entroncamento deteve um homem, de 26 anos, no dia 17 de Outubro, através do cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito e de busca e apreensão. A detenção foi o culminar de uma investigação que durava há cerca de três meses na Esquadra do Entroncamento, pela prática reiterada de pelo menos 20 furtos e roubos na cidade do Entroncamento. O detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo recolhido aos quartos de detenção. Foi presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

Recorde-se que, recentemente, o presidente da Câmara do Entroncamento exigiu um reforço de meios humanos e materiais para combater a insegurança existente no concelho, bem como os índices de criminalidade que se têm verificado. O autarca disse que “houve um conjunto de incidentes com muitos assaltos de carros, assaltos de casas, assaltos a pessoas, com muita frequência, perpetuados por indivíduos, um número muito reduzido, devidamente identificado pela polícia e pelos tribunais, e infelizmente, na sua maioria, dependentes de droga”, disse Jorge Faria.

O autarca sublinhou que o Conselho Municipal de Segurança verificou que não há uma relação dos incidentes de criminalidade com grupos de imigrantes ou até de etnia. “Na generalidade trata-se de situações de criminalidade associadas à toxicodependência. Não existe correlação destas ocorrências, directa ou indirectamente, às várias comunidades de imigrantes residentes na cidade”, declarou.