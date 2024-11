ULS Lezíria migra sistema de informação de gestão dos utentes e sistema clínico

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu um passo inovador, em conjunto com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), ao migrar a Suite Hospitalar (sistemas de informação de suporte ao serviço administrativo e clínico) para uma nova infraestrutura administrada centralmente, tornando-se pioneira neste processo (primeira instituição que usa a aplicação SONHO v2 a migrar para infraestrutura central). Entre as principais vantagens desta alteração, destaca-se a centralização da informação clínica dos utentes, que passa a estar disponível e acessível em todas as unidades da ULS da Lezíria. Esta inovação permite que, independentemente da unidade onde o utente seja atendido, a informação esteja disponível de forma imediata, facilitando diagnósticos e tratamentos mais rápidos e eficazes.

A migração reforça, também, a continuidade e a coordenação dos cuidados, assegurando maior fluidez no atendimento em qualquer unidade. Com um maior nível de segurança, a organização e o acesso aos dados clínicos tornam-se mais eficientes, reduzindo a probabilidade de erros e promovendo uma gestão mais eficiente da informação clínica, refere a unidade em comunicado.