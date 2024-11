Alenquer faz parceria com colectividades

A Câmara Municipal de Alenquer vai assinar um protocolo com 12 colectividades que vão ceder os seus espaços para as actividades da Universidade da Terceira Idade. Em contrapartida, a autarquia pagará um valor mensal entre 30 e 75 euros e fornecerá os equipamentos necessários para as aulas. No âmbito do acordo, as associações têm de garantir o bom estado de utilização para o desenvolvimento das respectivas actividades, nas horas e dias indicados pelo município. A câmara compromete-se a adquirir os equipamentos necessários para as aulas da UTI.