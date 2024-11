Ciclo de exposições e artes electrónicas na Casa do Brasil

A Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral acolhe a partir de sábado, 16 de Novembro, o projecto ‘Calcular na Areia’ uma iniciativa que inclui um ciclo de residências dedicada às artes electrónicas, através de exposições, performances e oficinas a cargo do coletivo ArteCódigo.pt. Em exibição até 4 de Janeiro de 2025, o projecto inclui a realização de exposições, eventos e oficinas com obras de artistas como John Klima & André Sier, Margarida Sardinha, Sofia Silva, Owari Stray, Thaisa Rana, Tiago Rorke.

Calcular na Areia é um ciclo criativo de residências de investigação em artes electrónicas, biológicas e experimentais que origina exposições, oficinas, eventos e obras colectivas. O projecto arte-ciência, apoiado pela Câmara Municipal de Santarém, visa criar cultura contemporânea e atracções públicas em artes electrónicas e novos meios associado à preservação e resiliência tecnológica e ecológica.