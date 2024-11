Fado e dança num espectáculo inovador para ver em Santarém

O espectáculo de música e dança ‘Maçã d’Adão’ vai estar em palco no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, na noite de sábado, 16 de Novembro, pelas 21h30. ‘Maçã d’Adão’ é o novo álbum do compositor, autor, coreógrafo e fadista Jonas. O público vai poder assistir a uma viagem sonora que navega por influências ciganas, ibéricas, mouriscas e afro-brasileiras.

Partindo do primeiro capítulo bíblico, Génesis, todo ele ligado à criação, a peça ‘Maçã d’Adão’ recupera, também, a dimensão mística do fado, no sagrado e no profano, e abraça uma ideia de destino, de roda da fortuna e de oráculos, como a leitura das mãos, os búzios ou o tarô. ‘Maçã d’Adão’, é o segundo disco do cantautor Jonas, um projecto único que reconstrói, reinterpreta e projecta dimensões do fado que se foram perdendo ao longo do tempo.