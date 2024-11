Vale de Figueira recebeu Festival de Cultura Avieira e noite de fados

Eventos decorreram na sede do Rancho Folclórico de Vale de Figueira.

A freguesia de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, recebeu no sábado, 9 de Novembro, o Festival de Cultura Avieira e uma noite de fados. Os eventos decorreram na sede do Rancho Folclórico de Vale de Figueira. O Festival pretende, segundo a organização, celebrar e promover a herança da cultura avieira, uma tradição profundamente enraizada nas comunidades ribeirinhas da região. O evento, organizado pelo Rancho Folclórico de Vale de Figueira, contou com apresentações culturais e homenagens, destacando a importância da preservação das tradições.

A partir das 20h00 começou a noite de fados, que contou com as vozes de Ana Paula Santos, Joana Possante e Pedro Matos, acompanhados pelos músicos Hélder Machado e José Simões. Foi servido um jantar típico, com entradas de pão, queijo e azeitonas, caldo verde com chouriço, e petiscos como peixe do rio frito, moelas e pica-pau. A refeição incluiu ainda vinho, sumos e sobremesas de arroz doce e café. Os eventos contaram com os apoios da Câmara Municipal de Santarém e da União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira.