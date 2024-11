Rita Ferreira sagra-se campeã nacional de halterofilismo em juniores

Rita Ferreira, 18 anos, alcançou o primeiro lugar na categoria -71 quilos no Campeonato Nacional Júnior de Halterofilismo realizado domingo, 10 de Novembro, na Baixa da Banheira, e levou ainda para casa o troféu de atleta feminina mais destacada júnior 2024. As suas marcas foram 64 quilos na prova de arranque e 74 quilos na prova de arremesso.

“Apesar de estar em baixa forma, a prova foi fantástica. Havia um ambiente competitivo, mais atletas, tive um grande prazer nesta prova”, afirma a atleta da Académica de Coimbra, natural do Cartaxo, em declarações a O MIRANTE. Rita Ferreira foi campeã nacional juvenil em 2022 e 2023, fez um 9º lugar no europeu e 21º no mundial.