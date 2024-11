Benavente tem novo posto de turismo

Novo espaço na Praça da República, em Benavente, pretende aproximar os visitantes do concelho e impulsionar a imagem do Ribatejo.

O novo Posto de Turismo do Município de Benavente foi inaugurado domingo, 10 de Novembro, numa cerimónia que reuniu autarcas, empresários, artesãos, produtores locais e representantes de associações. O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, sublinha a importância do espaço para um atendimento mais próximo e informativo ao turista. Segundo o autarca, o novo posto representa um “ponto de partida para valorizar os produtos turísticos e actividades do concelho”, com o objectivo de promover uma experiência mais enriquecedora para quem visita Benavente.

Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, adianta que o Ribatejo terá uma “forte representação digital” em 2025 como parte de uma aposta em aumentar a visibilidade da região como destino turístico. Paralelamente à cerimónia de inauguração, decorreu na Praça da República uma mostra de artesanato e produtos regionais, onde as castanhas assadas foram distribuídas gratuitamente ao público.