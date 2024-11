Feira Nova de Santa Iria foi um sucesso em Ourém

Milhares de pessoas passaram pelo recinto da feira, que contou com a participação de mais de 60 expositores.

A Feira Nova de Santa Iria de Ourém foi um sucesso. Quem o garantiu foi o vereador Rui Vital (PSD), que fez um balanço da edição deste ano do certame na reunião de câmara de Novembro. Segundo foi referido, a Feira Nova de Santa Iria, que decorreu de 24 a 28 de Outubro, recebeu milhares de visitantes, tendo-se revelado “um verdadeiro sucesso”.

Rui Vital referiu que, se por um lado, é fundamental manter a tradição e a verdadeira essência da feira, não é menos importante apostar na modernização do evento, dando-lhe nova vida e mais dinâmica. “Nos últimos anos o município de Ourém tem apostado nos concertos sempre com cabeças-de-cartaz de renome nacional, mas nunca esquecendo os artistas locais”, sublinhou o autarca, acrescentando que a presença de mais e diferentes carrosséis, assim como a “elevada qualidade” a nível gastronómico trazida pelas tasquinhas e street food, foram fundamentais para o êxito do evento.

O vereador mencionou ainda a importância da mostra empresarial, cuja variedade e inovação tem aumentado de ano para ano. Este ano foram mais de 60 expositores de diversas actividades económicas que marcaram presença no certame. Rui Vital destacou também a iniciativa “Ourém Moda para todos”, um desfile de moda inédito que enriqueceu a tarde de domingo com muita beleza e animação.

“O município de Ourém agradece a todos os participantes que tornaram possível a realização de mais uma Feira Nova de Santa Iria e a todos quantos estiveram envolvidos na preparação e organização do certame”, concluiu Rui Vital.