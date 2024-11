Ourém discutiu acção social do concelho

O Conselho Local de Acção Social de Ourém (CLASO), presidido por Luís Miguel Albuquerque, reuniu para discutir sobre diversas instituições multissectoriais com actuação no concelho. O encontro arrancou com a apresentação de informações no âmbito social, como a abertura do Espaço AIMA em Ourém, que desde 23 de Outubro já registou 150 atendimentos. Foi ainda divulgado o acordo de transferência de gestão das Casas dos Magistrados de Ourém para a autarquia, que agora permite a reabilitação e a instalação dos serviços municipais de Acção Social nos espaços devolutos da cidade.

Dentro dos assuntos da ordem de trabalhos, destaque para a aprovação do Plano de Acção do Projecto Radar Social, cujo orçamento viabiliza uma equipa técnica com funções desde Setembro de 2024. Composto por uma técnica de serviço social e duas psicólogas, o projecto visa um acompanhamento focado em casos sociais críticos no concelho. O investimento destina-se ao reforço da resposta social no município, sendo esta uma das acções de destaque no âmbito social para o próximo ano. Outro ponto de destaque foi o do ponto de situação do apoio financeiro concedido às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), totalizando cerca de 2,5 milhões de euros em áreas como o apoio à aquisição de viaturas, aquisição de equipamentos, construção ou ampliação de creches e ERPI’s.

Eliana Gonçalves, em representação do Núcleo Regional do Centro da Unidade de Voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro, também participou na sessão, apresentando as respostas específicas que a associação oferece no concelho. Houve ainda espaço para outra apresentação, conduzida por Catarina Vieira, que apresentou um projecto de investigação em curso com foco na realidade social local.