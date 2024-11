Vai ser construída em Almeirim uma base operacional num investimento de quatro milhões

Transportes Paulo Duarte vai construir uma base operacional no concelho de Almeirim, com abertura prevista para o primeiro trimestre de 2025. Presidente da câmara diz que negociações começaram há um ano.

O grupo de transporte rodoviário de mercadorias Paulo Duarte anunciou que vai construir uma nova base operacional no concelho de Almeirim, num investimento de quatro milhões de euros. Pouco depois do anúncio ter sido tornado público, o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, partilhou nas redes sociais uma informação sobre o processo de negociação. “Há cerca de um ano tive uma reunião para tratar desta possível vinda, com um dos donos da empresa. Fizeram perguntas, dei respostas e aqui está mais um investimento que vai criar postos de trabalho”, disse.

O novo centro logístico, que faz parte da estratégia de expansão do grupo, tem abertura prevista para o primeiro trimestre de 2025 e quer “dar resposta ao forte crescimento que se tem verificado nesta zona do país ao nível dos serviços de transporte e logística”. A infraestrutura, que está a ser desenvolvida “numa localização estratégica, impulsionada pela futura abertura do novo bloco logístico da cadeia de supermercados Mercadona”, na mesma zona, deverá ocupar uma área de 25.000 metros quadrados. Fundado em 1946, o grupo Paulo Duarte conta com mais de 1.200 trabalhadores e uma frota de 1.300 camiões.