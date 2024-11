Alenquer congratula Matilde Rodrigues pelo título mundial de kickboxing

O município de Alenquer congratulou Matilde Rodrigues que se sagrou campeã mundial de kickboxing, em Viena, na Áustria. A atleta do concelho de Alenquer, de 20 anos, somou mais uma notável conquista, na categoria K-1. O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, agradeceu o empenho à atleta da Sociedade Recreativa de Cheganças pelo “feito único que enobrece o concelho” e que “fica registado na história”.

“Ser campeão do Mundo, em qualquer circunstância, é uma realização sem precedentes para qualquer atleta, treinador e equipa. Poder dizer que temos uma campeã do Mundo que vive, estuda e treina em Alenquer, num clube do concelho como a Sociedade Recreativa de Cheganças, só me pode encher de orgulho a mim e a qualquer alenquerense. Os objectivos conquistam-se com muito trabalho e a Matilde mostrou que quis alcançar esta meta, há muito ambicionada, mais do que ninguém. Que este trajecto já recheado de êxito não pare por aqui e seja apenas o início de uma carreira brilhante e pautada pela resiliência e dedicação nas horas boas e menos boas”, sublinhou o edil.