Câmara de Alenquer vai pedir parecer sobre concessão da água e saneamento

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), diz que já foram contactadas várias firmas de advogados para pedir um parecer jurídico sobre a possibilidade de direito de regresso no contrato de concessão firmado com a Águas de Alenquer (ADA), empresa actualmente responsável pelos serviços de abastecimento de água e saneamento no concelho. Recorde-se que o pedido de parecer foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo municipal, por proposta da CDU.

A O MIRANTE, Pedro Folgado garante que estão a ser contactadas várias firmas de advogados e posteriormente será seleccionada a que apresentar melhores condições. O autarca diz que os valores são avultados e que têm de ser cabimentados em orçamento. Tal como já tínhamos noticiado, o objectivo do parecer jurídico é saber se legalmente a câmara pode imputar o pagamento de 530 mil euros à Águas do Tejo Atlântico, responsável pelo sistema de saneamento em alta, em vez de ter de pagar essa verba à ADA.