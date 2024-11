Câmara de Tomar quer cobrir campos de ténis municipais

Projecto está previsto para 2025 num investimento total de 200 mil euros.

A Câmara de Tomar prepara-se para gastar 200 mil euros na cobertura de campos de ténis municipais. O tema foi abordado em reunião do executivo. O projecto, que já se arrasta há alguns anos, prevê a cobertura dos campos de ténis localizados no Complexo Desportivo Municipal de Tomar. O município aguarda apoio da Federação Portuguesa de Ténis.

A vereadora do PSD, Lurdes Fernandes, referiu que este assunto já tem mais de três anos. “Temos assistido ao longo do tempo ao esvaziar de orçamento relativamente a este projecto em concreto, é mais um projecto que não avançou, à semelhança de outros”, disse.

A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes (PS), explicou que o projecto está em orçamento para 2025. A autarca mencionou que a federação apoia com 50 mil euros, de um total de 200 mil euros. “Nós reunimos com a federação que diz que só financia uma associação por ano. Em 2024 já estava atribuída, portanto o que nós pedimos foi que para 2025 ficasse previsto que nos pudéssemos candidatar para este apoio dos 50 mil euros”, esclareceu a autarca.