A apresentação do novo projecto do Grupo Vila Galé

A apresentação do novo projecto do Grupo Vila Galé na Quinta da Cardiga contou com a presença de mais de uma centena de pessoas. Na foto, da esquerda para a direita, estão Carlos Gonçalves, administrador da Casa Mendes Gonçalves, conhecida pela sua marca Paladin, Joana Salgado Emídio, directora-executiva de O MIRANTE, Rui Ferreira e Bruno Amorim, dois elementos fundamentais da Casa Mendes Gonçalves.