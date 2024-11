ASAE apreende 530 artigos contrafeitos e duas armas de fogo no Entroncamento

ASAE apreendeu malas, carteiras, perfumes e camisolas, ostentando marcas reconhecidas, no valor de 17.500 euros, para além de duas armas de fogo. Um homem foi constituído arguido.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, no Entroncamento, 530 artigos contrafeitos e duas armas de fogo numa acção de combate à contrafação ‘online’. A acção, desenvolvida através da Unidade Operacional de Santarém da ASAE, decorreu na segunda-feira, 11 de Novembro, no âmbito do “combate ao crime de venda de artigos contrafeitos através das redes sociais” e no seguimento de um “inquérito em investigação no concelho do Entroncamento”, tendo um homem sido constituído arguido, detalha o comunicado.

Segundo a ASAE, na acção foi dado cumprimento a “quatro mandados de busca e apreensão, um domiciliário, dois não domiciliários e um de perícia digital”, tendo sido “apreendidos cerca de 530 artigos diversos, designadamente malas, carteiras, perfumes e camisolas, ostentando marcas reconhecidas”, no valor de 17.500 euros. Na nota de imprensa, a ASAE indica ainda que foram “apreendidos os equipamentos electrónicos utilizados para a realização de directos através do Facebook para comercialização dos artigos” – três telemóveis, um tablet e um ‘ringlight’ utilizado -, bem como diversa “documentação comprovativa de vendas e aquisições de artigos contrafeitos”.

No decorrer da acção, acrescenta a mesma nota, foram apreendidas duas armas municiadas, designadamente um Revolver Taurus Calibre 22 Magnum e uma Pistola Star Calibre 22, com dois carregadores de 10 munições e 160 munições, tendo sido detido um indivíduo de 41 anos, o qual foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência (TIR). Esta acção contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém e do Entroncamento e de dois binómios cinotécnicos da Unidade Especial de Polícia da PSP.