Automóvel atropela duas pessoas em Benavente

Acidente causado por uma viatura ligeira aconteceu perto do Bairro de Santa Cruz.

Um atropelamento na Estrada Nacional 118, em Benavente, causou na manhã de segunda-feira, 11 de Novembro, dois feridos, que foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira. “Recebemos o alerta às 11h28 para um atropelamento rodoviário. Uma viatura ligeira abalroou duas pessoas provocando uma vítima grave e outra leve”, segundo referiu a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo sem adiantar a idade e o sexo das vítimas. O acidente ocorreu nas imediações do Bairro de Santa Cruz.

No local estiveram os bombeiros de Benavente e Samora Correia, com 10 operacionais e cinco veículos, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.