Centro de recolha de animais de Ourém vai ser ampliado

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) de Ourém tem recebido inúmeros animais desde a sua inauguração e face a esta realidade o município aprovou a ampliação do número de celas da estrutura, aumentando a sua capacidade de acolhimento. A proposta foi aprovada em reunião de câmara e o procedimento concursal que vai permitir a execução da empreitada estima um investimento de sensivelmente 50 mil euros. O projecto de execução prevê a ampliação das actuais instalações com um novo bloco com capacidade de oito celas (uma para gatos e sete para cães). Tratando-se de uma ampliação do equipamento, o novo bloco de celas vai usar as redes de infraestruturas já existentes, nomeadamente redes de abastecimento de águas, de pluviais, de esgotos domésticos e de electricidade. O prazo estimado para a execução da obra é de 90 dias.