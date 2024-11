Detido em Almeirim por furto em estabelecimento comercial

Individuo de 42 anos foi detido pela GNR com material no valor de mil euros, furtado num estabelecimento comercial em Almeirim.

Um homem de 42 anos foi detido por furto em estabelecimento comercial, no concelho de Almeirim, segundo informa em comunicado o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR).

No seguimento de uma denúncia a dar conta de um furto num estabelecimento comercial, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram localizar e identificar o indivíduo. A acção policial culminou com a detenção do suspeito, a 4 de Novembro, e com a recuperação do material furtado, no valor de cerca de mil euros.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A acção contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém.