Detido por tentar arrombar casa em Arcena com moradora no interior

Homem surpreendeu moradora de Arcena, em Alverca, durante a noite, querendo entrar de forma violenta na sua habitação. Vizinhança está assustada e há relatos de situações semelhantes noutras zonas da cidade.

Nádia Marques, de 26 anos, ainda está assustada com o que lhe aconteceu na noite de sexta-feira, 8 de Novembro, enquanto dormitava no sofá da sua casa em Arcena, Alverca. Sem que nada o fizesse prever, pouco depois das 23h00, um homem entrou sozinho no prédio e começou a tentar forçar a entrada na habitação, precisamente no momento em que a jovem estava sozinha em casa. “Começou aos pontapés à porta e a tentar abri-la com a ajuda de uma ferramenta que trazia na mão. Fiquei assustada, perguntei-lhe quem era e disse-lhe que devia estar enganado. Respondia-me apenas dizendo para abrir a porta”, conta Nádia Marques a O MIRANTE.

Vendo que o homem não parava de tentar entrar na habitação, a moradora chamou a polícia que se deslocou ao local. “Valeu a porta ter dois ferros de alto a baixo para trancar”, recorda. Enquanto esperava pela polícia ligou a um vizinho a pedir ajuda. “Como o homem tinha uma mochila não sabíamos o que podia conter e o meu vizinho ajudou-me indo ao corredor e perguntando o que estava a acontecer. Nesse momento ele acalmou um bocado”, recorda a moradora.

Quando a PSP chegou, Nádia Marques atirou as chaves de casa da varanda aos agentes que rapidamente entraram no prédio e controlaram a situação. “Nunca o tínhamos visto na zona e não é conhecido daqui. A polícia disse-me que é da zona da Amora, na margem sul”, nota. Enquanto estava a ser detido pelos agentes, o suspeito ainda enviou beijos para a moradora com os braços. “Não o conheço, nunca o vi e achei tudo isto muito estranho”, garante. Fonte policial diz que o detido aparentava estar desorientado e vai ser presente a tribunal.

Nádia Marques, que trabalha numa geladaria em Lisboa, quis contar o que aconteceu para chamar a atenção da comunidade, numa altura em que se têm lido relatos de outros moradores de Alverca nas redes sociais dando nota de situações semelhantes nas últimas semanas. O MIRANTE contactou a PSP sobre este assunto para obter mais esclarecimentos nos próximos dias.

“Apanhei o susto da minha vida”, lamenta a moradora, que ainda ficou com a porta danificada. Nádia Marques é natural de Alfragide e vive em Arcena há três anos, depois de ali ter comprado casa com o companheiro.