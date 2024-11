Faleceu a oficial de justiça Lúcia Braz

A oficial de justiça no Tribunal de Santarém, Lúcia Braz, faleceu no domingo depois de se ter sentido mal. A funcionária há vários anos neste tribunal, que passou por várias secções e que agora estava no serviço “Balcão +” do palácio da justiça 1, sentiu-se mal a seguir ao almoço e de seguida começou a vomitar, vindo a falecer. Lúcia Braz, casada com um advogado da cidade, era natural de Moimenta da Beira, mas estava há décadas radicada em Santarém.