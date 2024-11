GNR realiza exercício na Barragem de Castelo do Bode

Exercício reuniu mais de 150 elementos da Guarda Nacional Republicana na Albufeira de Castelo do Bode.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou, no dia 6 de Novembro, em parceria com a EDP, um exercício prático de simulação ao vivo na Central Hidroelétrica de Castelo do Bode (CHCB), no âmbito do 4.º Curso de Segurança, Protecção e Resiliência de Infraestruturas (CSPRI), através de um incidente crítico com situações que careçam da intervenção de meios diferenciados com coordenação centralizada.

O exercício encontra-se enquadrado no CSPRI, sendo este um curso de especialização ministrado pela GNR e com a parceria de mais de 40 entidades públicas e privadas, com a duração de cinco semanas, e visa dotar os formandos com os conceitos e as competências técnicas adequadas ao cumprimento da missão de segurança e protecção de infraestruturas, por forma a prevenir, antecipar e reagir a eventuais incidentes.

O exercício, segundo a Guarda, “teve como finalidade específica testar a capacidade e eficiência no âmbito da segurança e protecção de infraestruturas, espaços públicos e outros pontos sensíveis, bem como contribuir para a resiliência global das infraestruturas envolvidas, tendo sido empenhados e coordenadas as diversas valências da GNR, nomeadamente a valência territorial, cinotécnica, de ordem pública, de operações especiais, de inactivação de engenhos explosivos, de intervenção em cenários de matéria perigosas e de cuidados de emergência médica em ambiente táctico”.

O exercício contou com a participação de militares do Comando Territorial de Santarém, da Unidade de Intervenção, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e do Centro Clínico da GNR, em cooperação com entidades locais, num total de mais de 150 elementos.