Incêndio destrói armazém de fábrica em Coruche

Fogo fez colapsar edifício de uma unidade fabril que transforma subprodutos de origem animal em farinhas que, por sua vez, são utilizadas para rações de animais, entre outros fins.

Um incêndio destruiu, na madrugada de 7 de Novembro, um armazém de farinhas da fábrica da ITS, em Olheiros do Meio, na freguesia da Lamarosa, no concelho de Coruche. A intensidade das chamas fez colapsar toda a estrutura do edifício, mas no dia seguinte a fábrica continuava a laborar nos outros núcleos de actividade da unidade.

O MIRANTE esteve no local, mas não foi possível obter mais esclarecimentos por parte da ITS, que também não se mostrou disponível, mais tarde, nas várias tentativas telefónicas para sabermos a extensão dos danos e as consequências que esta ocorrência teve no funcionamento da fábrica.

O alerta para o fogo foi dado às 02h45 e foi combatido por 23 operacionais, apoiados por oito veículos, dos bombeiros de Almeirim, Alpiarça, Coruche e Salvaterra de Magos. O incêndio na unidade industrial não causou danos físicos, pois à hora da ignição não se encontravam funcionários na fábrica.

A ITS é uma unidade do grupo ETSA que se dedica aproveitamento, transformação e comercialização de produtos industriais, bem como a importação e exportação de farinhas, gorduras e óleos.