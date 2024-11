Ocorrências e anomalias podem ser reportadas na plataforma Abrantes 360

Além das comunicações nas redes sociais do município de Abrantes, os cidadãos podem consultar e reportar situações como obras, cortes de água ou animais à solta na via pública na plataforma Abrantes 360.

Obras, acidentes, cortes de água, estradas cortadas ou animais à solta na via pública são algumas das situações e anomalias que podem ser consultadas e reportadas, por cidadãos, na plataforma Abrantes 360. O assunto foi tema na última reunião camarária de Abrantes com o vereador do movimento AlternativaCOM, Vasco Damas, a questionar o executivo se pretendia criar uma página online do município destinada, exclusivamente, a esse tipo de ocorrências.

O presidente Manuel Valamatos (PS) esclareceu que os casos podem ser reportados na plataforma do município Abrantes 360. “Conheço vários cidadãos que o fazem, seja um buraco no passeio, um sinal de trânsito caído ou um cão abandonado à solta na rua. Tudo por ser feito na plataforma digital do Abrantes 360. É uma ferramenta importante para que também se perceba a liderança e distinção digital do município de Abrantes e das ferramentas que tem posto ao dispor da população. Tem feito e cumprido com esses requisitos e essa partilha de informação, se existe alguma plataforma mais adequada não sei, mas até agora tem funcionado bem”, afirmou Manuel Valamatos.