Ourém vai reabilitar três apartamentos municipais

O executivo da Câmara de Ourém aprovou a reabilitação de três apartamentos municipais, sitos na Rua Francisco Sá Carneiro, em Ourém. A empreitada foi adjudicada à empresa Valente & Carreira – Construção Civil, Lda. pelo valor de sensivelmente 116.500 euros, com um prazo de execução de 180 dias. Segundo o município, as habitações em causa apresentam várias anomalias e insuficiências, fruto da intensa utilização e da natural degradação ou desadequação de determinados materiais às necessidades dos tempos actuais. O município faz saber também que os apartamentos já foram alvo de algumas obras de manutenção, sendo, no entanto, necessária a realização de obras de reparação e reabilitação de maior dimensão que proporcionem melhorias do ponto de vista do isolamento térmico, da impermeabilização, mobilidade, higiene e conforto.