Prisão preventiva para homem detido por violência doméstica na Chamusca

Indivíduo de 28 anos exercia actos de chantagem, ameaça e coação contra a sua ex-companheira, de 40 anos de idade.

Um homem de 28 anos foi detido na terça-feira, 5 de Novembro, no concelho de Chamusca por violência doméstica sobre a ex-companheira. O suspeito ficou em prisão preventiva, segundo anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR). Em comunicado, a GNR refere que o suspeito foi detido e constituído arguido no âmbito de uma investigação por violência doméstica que apurou que “exercia actos de chantagem, ameaça e coação contra a vítima, sua ex-companheira, de 40 anos de idade”.

No decurso das diligências efectuadas, foi executado um mandado de detenção, tendo o Tribunal Judicial de Santarém determinado como medida de coação a prisão preventiva. A acção contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento.