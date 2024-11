Simulacro de sismo testa 48 planos de emergência em Benavente

Verificar e corrigir procedimentos em caso de um tremor de terra no concelho de Benavente foi o principal objectivo do exercício que envolveu mais de uma centena de elementos.

Mais de 6.400 pessoas participaram no dia 5 de Novembro no exercício público “Benavente Sismex ‘24”, uma simulação de sismo organizada pela Protecção Civil à escala municipal e integrada na iniciativa nacional “A Terra Treme”. Ao longo de mais de oito horas, foram testados 48 planos de emergência interna, envolvendo 31 escolas, cinco lares, nove empresas e um edifício de serviços administrativos. A actividade contou com a participação de cem elementos, responsáveis pela avaliação dos procedimentos de emergência de cada um dos locais envolvidos.

A iniciativa, que incluiu ainda o desafio à população para a execução dos três passos - baixar, proteger e aguardar - às 11h05, contou com a participação activa de diversas entidades.

O simulacro teve como objectivo testar e reforçar a capacidade de resposta em caso de sismo, promovendo a segurança e a preparação da comunidade para eventuais catástrofes naturais.