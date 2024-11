Trabalhadores do centro de distribuição dos CTT do Cartaxo em greve

Trabalhadores pedem contratação de mais colaboradores para fazer face à carência de recursos humanos e de forma a entregarem o correio a tempo e horas às pessoas.

Os trabalhadores do Centro de Distribuição Postal dos CTT do Cartaxo estão em greve até ao final da próxima semana para reivindicar a contratação de mais trabalhadores para o quadro da empresa. “A nossa greve deve-se à falta de pessoas para entregar o correio, faltam-nos recursos para que o serviço seja regular e para que as pessoas possam receber as suas cartas a tempo e horas nas suas casas”, afirmou Paulo Jarego, carteiro e dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), em declarações à Lusa.

Os trabalhadores do centro de distribuição, que estão em greve até dia 15 de Novembro, estiveram concentrados na avenida João de Deus, no Cartaxo. Segundo o sindicato, os trabalhadores reivindicam a contratação de novos colaboradores, uma vez que muitos funcionários estão de baixa, o que agrava a carência de recursos humanos e “aumenta a sobrecarga de trabalho”. “Há trabalhadores que tiveram acidentes e não podem andar na rua e outros estão de baixa prolongada. Com essas ausências precisamos urgentemente de mais pessoas para assegurar a entrega do correio, mas a empresa não está a cumprir”, salientou o dirigente sindical.

Paulo Jarego reforçou ainda que “as contratações temporárias não resolvem o problema”, insistindo que o objectivo passa pela contratação de trabalhadores permanentes para garantir que “o correio é entregue atempadamente”. O sindicalista disse também que os trabalhadores já se reuniram com o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, e com o presidente da Câmara da Azambuja, Silvino Lúcio, que expressaram solidariedade e comprometeram-se a pressionar a empresa para adoptar medidas de forma a regularizar a situação. As concentrações de trabalhadores do centro de distribuição do Cartaxo continuarão até ao final da próxima semana em vários pontos da cidade, entre as 07h30 e as 09h30.