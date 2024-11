Tribunal de Contas dá luz verde a novo estacionamento na Póvoa de Santa Iria

Obra de três milhões de euros, há muito esperada pela comunidade, tem já autorização do tribunal para avançar. Onde hoje há um lamaçal nos dias de chuva vai nascer um parque novo com 665 lugares.

O Tribunal de Contas deu luz verde à obra de requalificação do velho parque de estacionamento junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria, que acabará com o piso em terra batida para criar um moderno parque com 665 lugares. Será uma obra que vai custar aos cofres municipais três milhões de euros e que era há muito uma reivindicação da comunidade. “Já recebemos o visto do tribunal para a nova Loja do Cidadão de Alverca e para a construção do parque de estacionamento da Póvoa de Santa Iria, pelo que nos próximos dias irei consignar a obra”, anunciou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), na última reunião de câmara.

Enquanto durar a construção do novo parque de estacionamento, os utilizadores dos comboios e dos autocarros vão poder deixar os carros estacionados num local alternativo na mesma zona da cidade. “Durante a obra no terminal da Póvoa haverá um lote inteiro ali próximo que estará preparado para acolher estacionamento provisório, porque para nós é fundamental que as pessoas possam poder continuar a estacionar enquanto a obra se realiza”, informou o autarca, notando que o espaço está já a ser preparado.

A obra de três milhões de euros, vai requalificar todo o espaço público envolvente à estação de comboios e à paragem de autocarros ali existente, incluindo a criação de 665 lugares com 13 de mobilidade condicionada. Também está prevista uma intervenção de melhoria da circulação pedonal em toda a zona e, sobretudo, no acesso à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria. Também toda a zona envolvente vai ser requalificada, estando prevista a reorganização da zona de abrigos de passageiros de autocarros, a reformulação da sinalização vertical e horizontal, a instalação de mobiliário urbano e a criação de zonas verdes e árvores em caldeira.

O actual parque de estacionamento, recorde-se, já não serve em condições a comunidade, como O MIRANTE tem noticiado ao longo dos anos. Nos dias de chuva a situação agrava-se, tornando alguns locais do parque em lamaçais onde a água se acumula. “A chuva dos últimos dias degradou o piso e isso tem colocado em causa a segurança dos veículos e dos milhares de pessoas que ali passam todos os dias. Aquele deve tornar-se um espaço digno para a comunidade”, criticou Vítor Silva, vereador da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). O presidente do município prometeu avaliar formas de melhorar o espaço existente até que os trabalhos comecem.