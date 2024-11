Turismo de cycling para atrair visitantes a Coruche e Chamusca

Apraz-me dizer que todas as iniciativas são bem-vindas, mas tem sido feito tão pouco em prol da segurança dos ciclistas. Num concelho enorme, onde circulam centenas de ciclistas e cicloturistas, quantas ciclovias ou sinais para acautelar os condutores dos veículos existem no concelho da Chamusca? Nos dias 15 e 16 de Novembro, as duas localidades ribatejanas vão preparar várias actividades em torno da bicicleta e o turismo de natureza. Interacção entre diferentes gerações, população local e novos visitantes é o objectivo do evento.

José Morgado