VFX volta a ser distinguido como município familiarmente responsável

Pelo 15º ano consecutivo Vila Franca de Xira renovou a distinção de “Autarquia mais familiarmente responsável”, pelo observatório das autarquias familiarmente responsáveis. Este reconhecimento, no conjunto dos 110 municípios distinguidos em 2024, traduz para o município o resultado de políticas públicas de apoio às famílias do concelho e aos seus trabalhadores, na linha do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável. O compromisso de Vila Franca de Xira passa por manter o estatuto de autarquia familiarmente responsável e amiga das famílias, com base no princípio da equidade, da não-discriminação e da solidariedade, tendo como prioridade promover a inclusão e a igualdade de oportunidades. A entrega da bandeira aconteceu a 17 de Outubro, no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, e foi recebida pelo vereador Arlindo Dias.