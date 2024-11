Vila Franca de Xira entrega sete casas a famílias carenciadas

Em 13 anos, o município de Vila Franca de Xira já entregou casa a 223 famílias de baixos rendimentos. Autarquia está a investir um milhão de euros para reabilitar as suas casas para que a oferta de habitação no concelho possa corresponder à procura.

Sete famílias em situação de vulnerabilidade social e económica, bem como um casal de jovens, receberam na última semana as chaves de vários apartamentos municipais entregues pela Câmara de Vila Franca de Xira. Trata-se de sete famílias que ficaram classificadas como suplentes entre as 422 candidaturas recebidas pelo município no último concurso público para entrega de casas.

Antes, em Julho, já tinham sido entregues casas a nove famílias no âmbito deste concurso, como O MIRANTE noticiou. As sete habitações agora entregues, de tipologias T0, T1 e T2, encontram-se nas freguesias de Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, e foram atribuídas em regime de arrendamento apoiado. Os moradores, explica o município, foram seleccionados com base na pontuação obtida no concurso e na adequação da tipologia das habitações às suas necessidades familiares, abrangendo perfis variados, como pessoas isoladas, casais com filhos e mães solteiras.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), disse tratar-se de um momento muito emotivo, pedindo às famílias beneficiadas que preservem as casas que lhes foram atribuídas. O autarca voltou a lembrar o investimento de um milhão de euros que está a ser feito este mandato na recuperação de casas municipais que estavam devolutas, vandalizadas ou degradadas.

“É um investimento que vai continuar a ser feito em paralelo com a Estratégia Local de Habitação e o programa Primeiro Direito”, destacou o autarca, lembrando o objectivo de criar mais opções habitacionais tanto para as pessoas com carências sociais como para os jovens. Desde 2011, a Câmara de Vila Franca de Xira realizou sete concursos públicos de habitação tendo entregue casa a 223 famílias.