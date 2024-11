Vila Galé Collection Tejo vai nascer na Quinta da Cardiga

Muito bem, demorou a sair da gaveta e com isso a degradação do edificado. Mas mais vale tarde do que nunca. Talvez a degradação tenha tornado o negócio mais acessível.

Manuel Lopes



E pensar se é mais um espaço que não é destinado a ser usufruído pela maioria das pessoas do concelho, mas sim mais votado para a alta sociedade.

Carlos Manuel



É bom que alguém se preocupe para que todo um grande património Português se vá aproveitando e recuperando, que não caia no desleixo dos poderes políticos!

Paulo Jorge Ramos Salgueiro



Foi um perfeito disparate deixar degradar durante décadas um edificado que foi sinalizado nos anos 50, como património de interesse público. Daí manifestar o meu desagrado, pela inércia do poder local, alheado de que o futuro se faz de memórias, que contribuiu para o desleixo e degradação daquele espaço.

Isidro Mafra