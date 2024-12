Documentário em Alpiarça recorda a ditadura

A Biblioteca Municipal de Alpiarça exibiu o documentário intitulado Aqueles que Ficaram (Em Toda a Parte Todo o Mundo Tem), que dá voz a cinco habitantes de Alpiarça e os seus relatos sobre os tempos da ditadura e a Revolução do 25 de Abril de 1974. O documentário, realizado por Marianela Valverde e Humberto Candeias, e produzido pela Associação Clandestina, destaca as vivências e as dificuldades enfrentadas sob o regime do Estado Novo, oferecendo um olhar pessoal e profundo sobre as consequências sociais e emocionais da época. A exibição decorreu no Auditório Mário Feliciano, onde os espectadores tiveram a oportunidade de ouvir depoimentos de familiares de opositores ao regime, narrando as dificuldades de uma juventude marcada pelas restrições e privações da ditadura.